Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 3 Haftbefehle durch die Bundespolizei vollstreckt

Aachen (ots)

Am Altweiberdonnerstag konnte die Bundespolizei in Aachen 3 Haftbefehle vollstrecken.

Gegen 10:00 Uhr reiste ein 33-jähriger Marokkaner als Beifahrer über die Autobahn 4 aus den Niederlanden ein. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er mit zwei offenen Haftbefehlen gesucht wurde. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz musste er 60 Tage in Haft oder 600,-EUR Ersatzstrafe bezahlen. Des Weiteren wurde er wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu 40 Tagen Haft oder 480,-EUR Ersatzstrafe verurteilt. Der Verurteilte konnte die Strafe vor Ort bezahlen und vermied so die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Nicht bezahlen konnte wenig später ein 29-jähriger Marokkaner nach der Einreise aus den Niederlanden. Er wurde zu 40 Tagen Haft oder 800,-EUR Ersatzfreiheitsstrafe wegen Diebstahls verurteilt. Da er nicht über ausreichend Barmittel verfügte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert.

Wenige Stunden später haben die Beamten einen 45-jährigen Georgier in die Justizvollzugsanstalt Aachen verbracht. Er war zuvor auf der Autobahn 44 aus Belgien eingereist. Als die Beamten seine Personalien überprüften, stellten sie einen Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster wegen Leistungserschleichung und Diebstahls fest. Hier hatte die Justiz eine Freiheitsstrafe von 180 Tagen oder eine Geldstrafe von 1800,-EUR gegen den Betreffenden verhängt. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er wenig später eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell