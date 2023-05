Polizei Eschwege

POL-ESW: Leerstehendes Fachwerkhaus gerät in Brand; Schaden 50.000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei kam es am gestrigen Mittwochabend in der Ortslage von Oberrieden. Zeugen hatten um kurz nach 22.00 Uhr den Brand eines Fachwerkhauses in der Inselstraße gemeldet. Das Haus war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs unbewohnt, so dass Personen nicht zu Schaden kamen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 50.000 Euro.

>>>Feuerwehren aus Bad Sooden-Allendorf, Ellershausen und Oberrieden im Einsatz

Nachdem der Brand gemeldet wurde, sind die Feuerwehren aus Bad Sooden-Allendorf, Ellershausen und Oberrieden zur Brandbekämpfung verständigt worden und verlegten mit mehreren Einsatzfahrzeugen zur Brandstelle. Daneben sind Polizei und vorsorglich auch Rettungskräfte an die Einsatzstelle beordert worden.

Wie sich vor Ort herausstellte, stand ein Wohnhaus in Fachwerkbauweise im Bereich des Dachstuhls in Vollbrand, zudem die rückwärtige Außenfassade des Hauses und ein dort angrenzender Lagerschuppen. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr könnte sich in dem Lagerschuppen auch der Brandherd befunden haben, da in diesem Bereich die größte Hitzeentwicklung festgestellt wurde.

Das Fachwerkhaus älteren Baujahrs stand zum Zeitpunkt des Brandausbruchs leer und war unbewohnt, Personen kamen daher nicht zu Schaden.

Die Löscharbeiten konnten schließlich gegen 23.10 Uhr beendet werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden durch den Brand auf 50.000 Euro.

>>>Kripo übernimmt Ermittlungen und sucht Zeugen

Hinsichtlich der Brandursache wird das Fachkommissariat für Brandermittlungen der Eschweger Kripo die weiteren Ermittlungen übernehmen und die Brandstelle im Laufe des heutigen Tages in Augenschein nehmen. Zur Klärung der Umstände werden weitere Zeugen gesucht, die sich unter 05651/925-0 bei der Polizei in Eschwege melden können.

