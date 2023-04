Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: pdnms 20230428-1- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Am 27.04.2023, um 16:40 Uhr, kam es in Eckernförde in Höhe der Ostlandstr. 35 zu einem Verkehrsunfall. Das Verursacherfahrzeug, ein roter Golf, stieß mit einem geparkten silbernen Opel zusammen. Der rote Golf entfernte sich in Richtung B203. Das Verursacherfahrzeug konnte letztendlich in Höhe Lidl in der Ostlandstraße angetroffen werden. Aufgrund der vorgefundenen Schäden an beiden Fahrzeugen ist davon auszugehen, dass es während der Fahrt zu weiteren Unfällen kam. Der rote Golf dürfte sich ursprünglich von der imland Klinik Eckernförde nach links auf die Schleswiger Straße begeben haben und von dort auf unbekannten Weg zur Ostlandstraße gefahren sein. Das Polizeirevier Eckernförde bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04351908110

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell