POL-NMS: 230426-3-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der L 26 Höhe Waabs gesucht

Eckernförde / Holtsee (ots) - Am 24.04.2023 gegen 06.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Holtsee zwischen einem PKW und einer 53 jährigen E-Bike Fahrerin, bei dem Unfall wurde die Fahrradfahrerin schwerverletzt. Die Fahrradfahrerin befuhr mit ihrem E-Bike in Holtsee den Harzhofer Weg in Fahrtrichtung Eckernförde auf der rechten Fahrbahnseite. Als sie sich in ...

