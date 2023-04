Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230424-2-pdnms Zeugen nach Brandstiftung im Bereich Padenstedt gesucht

Padenstedt ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am Sonntag, den 23.04.23, gegen 15.45 Uhr meldete ein Zeuge zwei kleinere Flächenbrände in Padenstedt-Kamp, auf einer trockenen Grasfläche südlich des Spielplatzes am "Barnaher Redder". Die Brandflächen befanden sich in direkter Nähe zu einem Nadelwald.

Die Feuerwehr Padenstedt löschte beide Brände und suchte die Umgebung nach weiteren Feuern ab. Durch den Zeugen wurde mitgeteilt, dass er kurz vor seinem Eintreffen an der Örtlichkeit zwei laute Knallgeräusche wahrgenommen habe.

Bei Annäherung an das Gelände habe er bereits Qualm gesehen. Dann sei eine vermutlich jugendliche Person mit heller Oberbekleidung mit einem Fahrrad in Richtung der Straße "Meynershof" geflüchtet. Vor Ort wurde durch Feuerwehr und Polizei festgestellt, dass die Brände offenbar mutwillig durch Sylvesterraketen ausgelöst worden waren, die zuvor in das trockene Gras gesteckt wurden.

Die Feuerwehr warnt vor dem Umgang mit Feuer in diesem Bereich. Die dortigen Wiesen befinden sich auf trockenem Sandboden. Der angrenzende Nadelwald ist dicht und trocken. Ein Brand könnte sich rasch ausbreiten.

Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Zeugen oder auch Hinweisgebern. In dem Bereich war es bereits im vergangenen Jahr mehrfach zu Bränden gekommen, welche offensichtlich vorsätzlich herbeigeführt worden waren. Hinweise bitte an die Polizeistation Aukrug unter der Rufnummer 04873-2104950.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell