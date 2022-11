Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schaufensterscheibe eingeschlagen und in Geschäft eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte sind am Donnerstagabend (17.11.2022) in ein Geschäft an der Reinsburgstraße eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 19.00 Uhr und 23.30 Uhr die Schaufensterscheibe des Geschäfts ein und stahlen vermutlich mehrere Messer aus der Auslage. Ein 17 Jahre alter Beschäftigter des Geschäfts, der dort zufällig vorbeiging, stellte die eingeschlagene Scheibe gegen 23.30 Uhr fest und alarmierte die Polizei. Was die Täter genau erbeuteten, ist noch Teil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

