POL-S: Mehrere Mitglieder einer überregional agierenden Einbrecherbande nach Serie von Wohnungseinbrüchen in Haft - Schmuck und Bargeld sichergestellt

Stuttgart-Bad Cannstatt/ -Münster/ -Nord (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (15.11.2022) einen 26-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, drei Einbrüche in der Neckartal- und Nordbahnhofstraße begangen zu haben. Der Mann soll am Mittwoch (09.11.2022) gegen 23.40 Uhr in einen Kiosk an der ...

mehr