Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Büro - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind am Mittwochabend (16.11.2022) in ein Büro an der Ludwigsburger Straße eingebrochen und haben eine Geldkassette gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 18.00 Uhr und 22.30 Uhr durch eine zuvor aufgebrochene Tür im Kellergeschoss in das Büro einer Arztpraxis. Dort stahlen sie eine Geldkassette aus einem Schrank und flüchteten mit 50 Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 in Verbindung zu setzen.

