POL-PPKO: Versuchtes Tötungsdelikt auf dem Ottoplatz am 25./26.03.2023 - Veröffentlichung neuer Fahndungsbilder

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.04.2023 (https://s.rlp.de/9adrt):

Einen Tag nach der Veröffentlichung des Angriffes am Ottoplatz vom 26. März in der Sendung Aktenzeichen XY fahndet die Polizei Köln mit neuen Bildern, die aus den Videosequenzen der Überwachungskamera am Bahnhof Köln-Deutz stammen. Auf diesen sind vor allem die Gesichter der vier Männer besser zu erkennen.

Der Link zur Fahndung lautet: https://polizei.nrw/fahndung/102236

Aufgrund der Kriminalsendung sind bei den Ermittlern der Mordkommission in Köln etwa 15 Hinweise eingegangen, die nun geprüft werden. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

