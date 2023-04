Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Streifenwagens

Koblenz (ots)

Heute Mittag kam es gegen 12.15 Uhr im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Ring/Hohenzollernstraße in Koblenz zu einem Verkehrsunfall, an dem ein in einer Einsatzfahrt befindliches Polizeifahrzeug beteiligt war. Durch den Zusammenstoß mit einem weiteren PKW wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt, darunter die zwei Polizeikräfte.

Sowohl am Streifenwagen als auch an dem zweiten beteiligten Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell