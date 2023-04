Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230426-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Holtsee gesucht

Eckernförde / Holtsee (ots)

Am 24.04.2023 gegen 06.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Holtsee zwischen einem PKW und einer 53 jährigen E-Bike Fahrerin, bei dem Unfall wurde die Fahrradfahrerin schwerverletzt.

Die Fahrradfahrerin befuhr mit ihrem E-Bike in Holtsee den Harzhofer Weg in Fahrtrichtung Eckernförde auf der rechten Fahrbahnseite. Als sie sich in Höhe Harzhofer Weg / Ecke Auf der Höhe befunden hatte, wurde sie von hinten von einem PKW überholt. Während des Überholvorganges hat der PKW Fahrer gehupt. Nach einigen Metern hielt der PKW Fahrer am rechten Fahrbahnrand an, dadurch musste die Fahrradfahrerin ebenfalls anhalten. Es kam zu einem Wortgefecht zwischen den beiden Beteiligten, der PKW Fahrer regte sich darüber auf, dass die Fahrradfahrerin nicht den Radweg benutzt hatte.

Der PKW Fahrer setzte danach zur Weiterfahrt an, ebenso die Radfahrerin. Hierbei kam die Radfahrerin ins Straucheln und fiel gegen den PKW. Der PKW Fahrer hielt jedoch nicht an sondern setzte seine Fahrt fort. Hierdurch fiel die Fahrradfahrerin auf den Asphalt und zog sich dabei einen Bruch des Handgelenkes sowie einige Schürfwunden zu.

Bei dem flüchtenden PKW Fahrer dürfte es sich um einen ca. 50 Jahre alten deutschen Mann gehandelt haben. Der PKW des Mannes war dunkelgrau, vermutlich dürfte es sich um einen SUV gehandelt haben, Marke und Kennzeichen sind nicht bekannt.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder Hinweisgebern, wer konnte den Unfall beobachten, wer kann Angaben zu dem flüchtenden PKW machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-908110.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell