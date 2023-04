Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230427-1-pdnms Schneller Fahrer auf der A 210, Bredenbek

Bredenbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Bredenbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 27.04.2023 um 12.04 Uhr führte eine Videostreife des Polizeibezirksreviers Rendsburg eine mobile Verkehrsüberwachungsmaßnahme durch. Zwischen den Anschlussstellen Melsdorf und Bredenbek, in Fahrtrichtung Rendsburg, wurde die Streife von einem anthrazitfarbenen Audi Sportkombi mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. In der Spitze zeigte der geeichte Tacho des Dienstwagens eine Geschwindigkeit von 212 km/h an. Erlaubt ist auf der Strecke eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. In der Abfahrt Bovenau konnte der Audi angehalten und kontrolliert werden. Am Steuer saß ein 30 Jahre alter Mann. Gründe für sein zu schnelles Fahren konnte er nicht nennen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1.200EUR sowie ein Fahrverbot von drei Monaten.

