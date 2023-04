Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20230428-pdmns Zeugenaufruf nach Diebstählen in Hohenwestedt

Hohenwestedt (ots)

In der Nacht vom 24.04. auf 25.04. in der Zeit von 22.00 Uhr und 06.00 Uhr kam es zu mehreren Diebstählen in Hohenwestedt im Bereich Am Matthof/ Bahnhofstraße. Dort wurde ein PKW- Anhänger von einem geparkten PKW abgekoppelt und entwendet. Auf diesem wurde eine Kabeltrommel mit ca 100 m Stromkabel und eventuell weiteres Diebesgut aus einem Containeraufbruch u. a. eine Waschmaschine und ein Freischneider abtransportiert.

Der Anhänger mit der leeren Kabeltrommel konnte am 26.04.2023 in einem Feldweg an der B 430 in der Gemeinde Reher wieder aufgefunden werden.

Das Polizeirevier Mittelholstein bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04871/ 779280

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell