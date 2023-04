Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Ein Verletzter bei Brand in Mehrfamilienhaus

Recklinghausen (ots)

Am frühen Morgen hat es in einem Mehrfamilienhaus an der Hullerner Straße gebrannt. Ein 40-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer gegen 3.30 Uhr ausgebrochen, der Bewohner hatte selbst noch versucht, den Brand zu löschen - bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Weitere Bewohner blieben unverletzt, sie mussten das Gebäude aber zeitweise verlassen. Größerer Gebäudeschaden entstand offenbar nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe dauern noch an.

