Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Raub mit Schusswaffe auf Netto-Filiale in Recklinghausen Wanner Str. 2, 45661 Recklinghausen, 22:00 Uhr

Recklinghausen (ots)

Zur Ereigniszeit meldete eine Mitarbeiterin einen Raub auf die Netto-Filiale auf der Wanner Str. 2 in Recklinghausen. Nach ihren Angaben betrat ein maskierter Einzeltäter das Geschäft und begab sich direkt zum Kassenbereich, wo die Mitarbeiterin noch zwei Kunden bediente. Unter Vorhalt einer kleinen schwarzen Schusswaffe bedrohte er die Kassiererin und forderte die Herausgabe des Geldes. Die Geschädigte gab an den Täter allerdings kein Bargeld heraus, sondern trat von der Kasse zurück. Daraufhin griff der Täter in die geöffnete Kasse und entwendete Bargeld. Anschließend verließ der Täter die Filiale und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung verlief negativ.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, 20-25 jahre, 180cm groß, blonde Haare, schwarze Skimaske, schwarze Jacke, blaue Jeans, Kapuze der Jacke über den Kopf gezogen, schwarze Strickhandschuhe, dünne Statur

