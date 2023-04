Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Junger Mann überfällt Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Auf der Martinistraße ist am Sonntagnachmittag ein Kiosk überfallen worden. Ein unbekannter Täter kam gegen 14.20 Uhr in den Kiosk, ging zur Kasse, bedrohte den 37-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer und verlangte Geld. Nachdem der Täter nichts bekam, nahm er zwei Schachteln Zigaretten und eine Bauchtasche an sich und bedrohte - beim Weggehen - noch einmal den Mitarbeiter. Anschließend flüchtete der Täter Richtung Bahnhof. Der 37-Jährige erlitt einen Schock, blieb aber körperlich unverletzt. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 19 bis 20 Jahre alt, ca. 1,80m groß, bekleidet mit einer blauen Jacke, einer schwarzen Mütze, dunkler Kapuze und einer blauen OP-Maske. Außerdem sprach er akzentfrei Deutsch. Wer Hinweise zum Tatverdächtigen hat oder Angaben zu dem Überfall selbst machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

