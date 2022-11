Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (490/2022) Bei einsetzender Dunkelheit: Einbrecher steigen in Wohnung ein und stehlen Schmuck, Göttinger Polizei registriert vermehrt Hinweise zu verdächtigen Personen auf Grundstücken

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Aus einer Wohnung im Göttinger Pestalozziweg haben Unbekannte am letzten Donnerstag (17.11.22) bei einem Einbruch diversen Schmuck gestohlen. Die Schadenshöhe ist offen. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Einbrecher die einsetzende Dunkelheit, um ihr Vorhaben umzusetzen: In der Zeit zwischen 16.45 und 17.10 Uhr stiegen sie durch ein Fenster in die Wohnung ein und durchwühlten Schränke und andere Behältnisse. Zwei mutmaßliche Komplizen standen offenbar währenddessen vor dem Mehrparteienhaus Schmiere. Alle entkamen unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

"Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit einhergehend, steigen erfahrungsgemäß auch die Zahlen der Wohnungseinbrüche an", sagte erst kürzlich der Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Göttingen Marko Otte anlässlich des "Tags des Einbruchschutzes" am 30. Oktober. Tatsächlich erreichen die Polizei in letzter Zeit vermehrt Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern zu verdächtigen Personen, die offensichtlich Tatgelegenheiten ausspionieren.

Beispielswiese wurde im vergangenen bzw. aktuellen Monat im Stadtteil Nikolausberg eine männliche Person beobachtet, die tief in der Nacht ein Grundstück ausbaldowerte und auch aus Lenglern meldeten Zeugen verdächtige Personen, die in der Angerstraße Grundstücke betreten und mit einer Taschenlampe auskundschaften würden. Im Stadtgebiet bezogen sich entsprechende Feststellungen u. a. auf den Stegemühlenweg und die Straße "Am Sölenborn".

Aus diesem Grund rät Ihre Polizei:

So schützen Sie sich vor Einbrechern

Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfohlen wird eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung finden Interessierte auch unter www.k-einbruch.de und https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell