POL-GÖ: (487/2022) Damenfahrrad aus Gerblingerode war gestohlen - Besitzerin meldet sich nach Presseveröffentlichung

GIEBOLDEHAUSEN (jk) - Das am vergangenen Samstag in Gerblingerode gefundene Damenfahrrad (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5369971) war gestohlen. Ein Passant hatte es am späten Abend neben einem Feldweg entdeckt und die Polizei informiert.

Auf die Presseveröffentlichung mit Foto meldete sich die Eigentümerin am Mittwochabend (16.11.) bei der Polizei. Die 22-Jährige gab an, dass ihr das Rad am 27.10. in der Duderstädter Marktstraße gestohlen worden war. Auf eine Anzeige wegen Diebstahls hatte sie damals wegen vermuteter mangelnder Erfolgsaussicht verzichtet.

Dies holte die Duderstädter jetzt bei der Abholung nach.

Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Auch wie das Rad in den Duderstädter Ortsteil kam, ist weiter unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen.

