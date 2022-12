Polizei Bonn

POL-BN: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 9/61-Jähriger im Krankenhaus verstorben/Meldung -2-

Am 22.12.2022 wurde ein 61-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall auf der B 9 in Höhe Bonn-Rüngsdorf schwerverletzt (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5400403).

Nach der Erstversorgung am Unfallort war der 61-Jährige zur intensivmedizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er am Mittwoch (28.12.2022) verstarb.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache durch das zuständige Verkehrskommissariat 2 dauern derzeit noch an.

