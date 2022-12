POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter entwendet Jacke aus Gaststätte - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots) - In dem Zeitraum zwischen dem 24.12.2022, gegen 17:00 Uhr, und dem 28.12.2022, gegen 16:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Kirchweingarten" in Bonn-Muffendorf ein. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher durch das gewaltsame Öffnen eines ...

mehr