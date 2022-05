Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wespe verursacht Verkehrsunfall

Stobra (ots)

In Stobra kollidierte am 28.05.2022, gegen 16:18 Uhr ein 48jähriger Renault-Fahrer mit einem Telekommunikationsmast. Grund für die Kollision war eine Wespe im Innenraum des Fahrzeuges, welche den Fahrer beim Abbiegevorgang ablenkte, so dass dieser von der Straße abkam und mit dem Mast zusammenstieß. Verletzt wurde der Fahrer nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 11.500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell