POL-BN: Einbruch in Einfamilienhaus in Bonn-Muffendorf - Täter machten sich an Tresoren zu schaffen und entwendeten Silberbesteck und Waffen - Wer hat etwas beobachtet?

In dem Zeitraum zwischen dem 24.12.2022, gegen 17:00 Uhr, und dem 28.12.2022, gegen 16:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Kirchweingarten" in Bonn-Muffendorf ein.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zugang in die Räume des Hauses, die augenscheinlich nach möglichem Diebesgut durchsucht wurden. Im Kellerbereich machten sich die Unbekannten an zwei Tresoren zu schaffen - diese wurde nach der Spurenlage gewaltsam geöffnet. Die Einbrecher entwendeten neben hochwertigem Silbersteck auch mehrere Waffen aus den Tresoren. Darüber hinaus wurden nach den bisherigen Feststellungen neben umfangreichem Silberbesteck auch hochwertige Schalen und Vasen sowie ein Gemälde entwendet.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

