POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

FD

Unfall zwischen Pkw und Bus

Fulda. Am Freitag (20.01.), gegen 9.15 Uhr, ereignete sich auf der Johannes-Nehring-Straße in Höhe der Auffahrt zum Westring (L 3418) ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem BMW Mini One. Die 43-jährige Pkw-Fahrerin war auf der Johannesberger Straße in Fahrtrichtung Sickels unterwegs. Der 46-jährige Fahrzeugführer des Linienbusses befuhr die Johannes-Nehring-Straße in Richtung Johannesberg. In Höhe der Einmündung zur Johannes-Nehring-Straße kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

VB

Unfall bei Schneeglätte

Herbstein. Am Sonntag (22.01.), gegen 21.55 Uhr, befuhr eine 42-jährige Fahrerin aus Lauterbach mit ihrem VW Golf die Kreisstraße 87 von Stockhausen kommend in Richtung Rudlos. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam die Fahrerin auf schneeglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Straßengraben. Das Fahrzeug überschlug sich an einem Wasserdurchlaufrohr und blieb anschließend an der dortigen Einmündung eines Waldweges auf der Beifahrerseite liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

