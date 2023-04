Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Seniorin übergibt Gold an falschen Polizeibeamten

Recklinghausen (ots)

Eine über 80-jährige Frau aus Kirchhellen ist am Sonntagabend auf eine Betrugsmasche hereingefallen. Am Telefon meldete sich ein Mann, der sich als Polizist ausgab und der Frau von einer Einbrecherbande erzählte. Ein paar der Täter seien zwar festgenommen, aber nicht alle. Zur Sicherheit würde ein Polizeibeamter vorbeikommen, um die Wertsachen der Frau abzuholen - damit sie nicht gestohlen werden könnten. Die Seniorin glaubte die Geschichte und übergab wenig später Gold im Wert von mehreren zehntausend Euro an einen Mann, der sich als Polizeikommissar vorstellte. Als der Betrug auffiel, war der "Abholer" bereits mit der Beute verschwunden. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,90m groß. Die Polizei sucht Zeugen, die gegen 22.30 Uhr im Bereich Fasanenweg/Eichenkamp verdächtige Beobachtungen gemacht haben - und/oder weitere Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Möglicherweise hat jemand gesehen, in welches Auto der Mann gestiegen ist. Jeder Hinweis könnte wichtig sein. Wenn Sie etwas gesehen oder bemerkt haben, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei - das geht unter anderem über die Tel. 0800/2361 111.

Wie Sie sich und ihre Mitmenschen vor Betrügern und Betrugsmaschen schützen können, ist hier nachzulesen: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Die echte Polizei fordert NIEMALS Geld oder Wertsachen von Ihnen. Auch nicht, um diese Dinge angeblich "in Sicherheit zu bringen" oder überprüfen zu lassen. Warnen Sie bitte auch Ihre Eltern und Großeltern vor den Betrügern und deren perfiden Maschen!

