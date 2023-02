POL-HI: Grob unsportliches Verhalten

Hildesheim (ots) - Sarstedt (TKO) In der Zeit von Sonntag, 12.02.2023, 11.00 Uhr, bis Montag, 27.02.2023, 13.30 Uhr, kam es zu Diebstählen der Katalysatoren an zwei PKW VW Lupo. Ein PKW war in diesem Zeitraum in der Beethovenstraße, ein weiterer im Hindemithweg abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 3000 Euro. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, ...

