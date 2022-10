Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Täter festgenommen nach Einbruch auf ein Firmengelände

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend beobachtete ein Pförtner um 22:43 Uhr einen Einbruch auf ein Betriebsgelände an der "Klosterstraße". Nach dem Eintreffen der Polizei konnten im Nahbereich ein 24-jähriger und ein 33-jähriger Täter festgenommen werden. Zudem wurde Diebesgut aufgefunden, welches die Eindringlinge neben einer Werkshalle lagerten. Bei der bereitgelegten Beute handelte es sich um mehrere Kilo Kupfer. Am Sonntagmittag werden die zwei Männer in Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell