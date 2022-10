Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Bewaffneter Raubüberfall auf Outlet-Möbelhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am frühen Samstagabend kam es in einem Outlet-Möbelgeschäft an der "Iburger Straße" zu einem bewaffneten Raubüberfall. Gegen 18.40 Uhr betrat ein unbekannter Mann die Filiale zwischen den Straßen "Ravensbrink" und "Häuswörmannsweg" und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Als der anwesende Mitarbeiter nicht auf die Drohung des Räubers reagierte, ging dieser eigenständig hinter den Kassenbereich. Auch mit Anwendung von roher Gewalt gelang es dem Täter nicht, die Kasse zu öffnen, mit einem Aktenordner ergriff er schließlich die Flucht. Mehrere Zeugen wurden auf das Geschehen aufmerksam, ein 75-jähriger Anwohner versuchte geistesgegenwärtig den Flüchtigen zu stoppen. Trotz einer intensiven Nahbereichsfahndung durch zahlreiche Polizeikräfte entkam der Räuber schließlich in Richtung der Straße "Ravensbrink". Der 63-jähriger Mitarbeiter blieb körperlich unversehrt, stand jedoch unter Schock. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat, dem Räuber oder seinem Fluchtweg geben können.

Zur Täterbeschreibung:

- männlich - "jüngeres" Alter - dünne/sportliche Figur - ca. 170 cm groß - grauer Pullover mit getragener Kapuze - FFP2- Maske - dunkle Hose - Rucksack

Hinweise nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2115 oder -3203 entgegen.

