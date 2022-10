Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: 59-Jähriger bei Unfall auf der L85 tödlich verletzt

Bissendorf (ots)

Am Samstagnachmittag (16:14 Uhr) befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer die Georgsmarienhütter Straße in Richtung Bissendorf. In einer S-Kurve kam der Mann aus Rehden aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr und kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Renault. Beide Fahrzeuge gerieten durch den Aufprall in Brand. Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 59-Jährige noch an der Unfallstelle. Die 51-jährige Renault-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Ihr 54-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Das Ehepaar aus Georgsmarienhütte wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Georgsmarienhütter Straße wurde für die polizeiliche Unfallaufnahme und für Lösch- und Bergungsarbeiten mehrere Stunden beidseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell