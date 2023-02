Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte und hohen Sachschaden

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Upstedt/ Bültum (web) - Am heutigen Tag, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung K 315/ L 493 (Upstedter Kreuz) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei befuhr eine 36jährige aus Königslutter mit ihren PKW VW Sharan die L 493 aus Upstedt kommend in Rtg. Bodenburg. Zeitgleich befuhr eine 57jährige Frau aus dem Stadtgebiet Bockenem mit ihrem Nissan Micra die K 315 aus Wehrstedt kommend in Rtg. Bültum. Mit im Pkw befand sich eine 23jährige Beifahrerin. Bei überqueren der Kreuzung übersah die Fahrerin des VW Sharan den querenden Pkw Nissan Micra. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Pkw blieben erheblich unfallbeschädigt auf der Fahrbahn stehen. Durch den Aufprall wurden die beiden Insassinnen des Nissan Micra verletzt. Sie wurden beide mit Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Hildesheim verbracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Neben zwei Streifen der Polizei in Bad Salzdetfurth waren auch zwei Rettungswagen, zwei Abschlepper und die ehrenamtlichen Helfer der Bültumer Feuerwehr vor Ort. Gegen 16:00 Uhr war die Unfallstelle vollständig geräumt. es kam zuvor zu geringfügigen Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell