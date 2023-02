Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Radfahrer kollidiert mit Auto

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Donaustraße;

Unfallzeit: 17.02.2023, 13.30 Uhr;

Leichte Verletzungen hat sich ein 16 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Heek zugezogen. Der Heeker war gegen 13.30 Uhr von einem Geh-/Radweg auf die Donaustraße in Richtung Vossberg gefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 79-Jährigen. Der Schapener wollte aus Richtung der Straße Vossberg kommend auf der Donaustraße vor den Eingang einer Schule fahren. Dabei schnitt er wenige Meter nach dem Passieren des Verkehrszeichens "Verbot für Kraftfahrzeuge" die Kurve. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. (db)

