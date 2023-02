Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Betrieb scheitert

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Kurt-Schumacher-Platz;

Tatzeit: zwischen 17.02.2023, 17.00 Uhr, und 18.02.2023, 11.40 Uhr;

Gewaltsam eindringen in einen Betrieb wollten Unbekannte in Gronau. Die Täter schlugen mehrere Scheiben der Räumlichkeiten am Kurt-Schumacher-Platz ein. In das Gebäude gelangten die Einbrecher mutmaßlich nicht. Zu dem Geschehen kam es zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Samstag, 11.40 Uhr. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (db)

