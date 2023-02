Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Mit Stein Scheibe eingeworfen

Einbrecher unterwegs

Heek (ots)

Tatort: Heek, Vogelsangweg; Tatzeit: 02.02.2023, 03.25 Uhr;

Mittels eines Steins haben Unbekannte eine Scheibe einer Terrassentür in Heek-Nienborg am Vogelsangweg eingeworfen. Gegen 03.25 Uhr am Donnerstagmorgen hatten die Bewohner einen lauten Knall durch zerberstendes Glas gehört. Als sie nachsahen, waren die Einbrecher schon weg, samt zweier Handtaschen mit Bargeld sowie Dokumenten. Die Flucht verlief mutmaßlich über die Eper Straße und Wexter Straße. Dort fanden Polizisten wenig später die beiden Behältnisse, leider leer. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell