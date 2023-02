POL-BOR: Gronau - Berauscht von Straße abgekommen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Europaplatz; Tatzeit: 02.02.2023, 03.55 Uhr; Unbekannte scheiterten in der Nacht zum Donnerstag bei einem Einbruch in Bocholt. Die Täter versuchten, sich Zugang zu Geschäftsräumen am Europaplatz zu verschaffen. Beschädigungen am Türrahmen weisen auf Hebelspuren hin. Dabei hatten die Täter jedoch wenig Erfolg: Die Tür hielt dem Versuch stand. Das Kriminalkommissariat in Bocholt sucht ...

