POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Wettbüro

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Kreuzstraße; Tatzeit: zwischen 31.01.2023, 18.30 Uhr, und 01.02.2023, 11.30 Uhr; Stand gehalten hat die Eingangstür eines Geschäfts in Bocholt in der Nacht zum Mittwoch: Unbekannte hatten vergeblich versucht, in das Gebäude an der Kreuzstraße gewaltsam einzudringen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für ...

