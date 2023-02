Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Halterner Straße;

Unfallzeit: 01.022023, 05.50 Uhr;

Drei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Mittwoch in Heiden gekommen ist. Ein 53-Jähriger war gegen 05.50 Uhr mit einem Sattelzug aus Richtung Reken kommend auf der Halterner Straße, Landesstraße 600, in Richtung Heiden unterwegs. Als der Rekener nach links auf die Anschlussstelle der Autobahn 31 abbiegen wollte, stieß er mit dem entgegenkommenden Transporter eines 30-Jährigen zusammen. Der Heidener zog sich schwere Verletzungen zu, ebenso sein Beifahrer, ein 32-jähriger Isselburger. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Auffahrt zur A31 in Richtung Oberhausen blieb mehrere Stunden gesperrt. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell