Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Tatverdächtiger nach Einbrüchen festgenommen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede-Vardingholt, Im Kretier;

Tatzeit: 01.02.2023, 01.55 Uhr;

Auf frischer Tat ertappt: Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch in Rhede einen 19-Jährigen festgenommen. Zeugen hatten den jungen Mann auf einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Straße Im Kretier angetroffen. Dort war es in den vergangenen Tagen wie berichtet bereits zu Einbrüchen gekommen. Der Tatverdächtige erklärte den Beamten gegenüber, dafür verantwortlich gewesen zu sein. Die Ermittlungen dauern an. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell