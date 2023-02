Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Oldtimer-Puch entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Dingdener Straße;

Tatzeit: 31.01.2023, zwischen 07.55 Uhr und 15.00 Uhr;

Ein Mofa gestohlen haben Unbekannte am Dienstag in Bocholt. Die Täter entwendeten ein weiß lackiertes Fahrzeug vom Typ Puch Maxi N. Das Zweirad hatte verschlossen auf einem Gehweg vor einem Gastronomiebetrieb an der Dingdener Straße gestanden. Zu der Tat kam es zwischen 07.55 Uhr und 15.00 Uhr. Das gestohlene Fahrzeug vom Baujahr 1978 besitzt ein schwarzes Schutzblech und einen schwarzen Aufkleber mit der Aufschrift "Puch". Das linke Spiegelglas ist gesprungen. Wer Hinweise zum Verbleib des Mofas oder zum Tathergang geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Kriminalkommissariat in Bocholt in Verbindung setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell