Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtragsmeldung: Vreden, schwerer Verkehrsunfall auf der B70/K19

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, B70 / K19 (Kreuzung Antoniusheim) Unfallzeit: 31.01.2023, 19:15 Uhr

Am Dienstagabend ist es in Vreden an der Kreuzung B70/K19 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei befuhr eine 52-jährige Frau aus Vreden mit ihrem Pkw die B70 aus Alstätte kommend in Richtung Vreden. Eine 20-jährige Frau aus Vreden befuhr mit ihrem Pkw die K19 aus Ottenstein kommend in Richtung Ammeloe und missachtete offensichtlich an der Unfallstelle die Vorfahrt der 52-jährigen Frau aus Vreden. Es kam im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen und diese wurden auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Bei dem Unfall wurden beide Frauen verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Aufgrund der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der Fahrzeuge war die B70 im Bereich der Unfallstelle halbseitig gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeführt und die B70 konnte nach Abschluss aller Maßnahmen gegen 21 Uhr wieder frei gegeben werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernd Pohlschröder Telefon 0251-900-4200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell