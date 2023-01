Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher hebeln Tür auf

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Westend;

Tatzeit: 31.01.2023, 02.10 Uhr;

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in Bocholt in einen gastronomischen Betrieb eingebrochen. Um in die Räume an der Straße Westend zu gelangen, hatten sie eine Tür aufgehebelt. Im Inneren durchsuchten die Täter die Schränke und einen Büroraum. Dort machten sich die Einbrecher auch an einem Tresor zu schaffen. Ob es zu einem Diebstahl kam, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

