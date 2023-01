Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Akkuschrauber und Bohrer aus Transporter gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Friedrich-Wilhelm-Straße;

Tatzeit: zwischen 30.01.2023, 14.00 Uhr, und 31.01.2023, 06.30 Uhr;

Werkzeug haben Unbekannte in Bocholt aus einem Firmenwagen entwendet. Die Täter hatten sich gewaltsam an der Hecktür zu schaffen gemacht, um ins Innere des Fahrzeuges zu gelangen. Daraus stahlen die Diebe unter anderem zwei Akkuschrauber und Bohrer samt Koffern. Der Transporter hatte an der Friedrich-Wilhelm-Straße gestanden: Dort kam es zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen zu der Tat. Wer Hinweise geben kann, sollte sich mit dem Kriminalkommissariat in Bocholt in Verbindung setzen: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell