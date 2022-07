Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerer Verkehrsunfall am Meßplatz - Einsatz Rettungshubschrauber, PM 1

Mannheim (ots)

Am 27.07.2022 kam es gegen 19:00 Uhr am Alten Meßplatz in Mannheim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger durch einen PKW erfasst und verletzt wurde. Polizei und Rettungskräfte befinden sich aktuell vor Ort im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber ist in den Einsatz eingebunden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell