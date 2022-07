Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: 59-Jähriger Roland S. wird vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Seit Dienstagnachmittag, 17:00 Uhr, wird der 59-Jährige Roland S. vermisst. Der Vermisste befand sich nach einem Schlaganfall zur stationären Behandlung in einer Klinik im Neuenheimer Feld und ist seit Dienstag von dort abgängig. Aufgrund körperlicher Folgeschäden leidet er an Sprachstörungen und ist weder zeitlich noch örtlich orientiert. Polizei und Rettungskräfte waren bereits in der Nacht mit Personenspürhunden im Einsatz, konnten Roland S. jedoch bisher nicht auffinden. Der Vermisste ist ca. 180 cm groß, von normaler Statur und hat sehr lichtes, kurzes, braunes Haar. Er war zuletzt mit einer kurzen, beigefarbenen Hose und hellblau-grauem T-Shirt bekleidet. Er hat vermutlich eine schwarz-rote Sporttasche bei sich und hat möglicherweise noch eine Infusionsnadel im Arm, ein EKG-Kabel am Hals und trägt ein Armband der Klinik.

Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter dem folgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-neuenheim-vermisstenfahndung/

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten können an den Polizeinotruf 110, den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 - 4444 oder jede weitere Polizeidienststelle gegeben werden.

