Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Zusammenstoß zwischen Motorroller und Motorrad - eine Person schwer verletzt

Mannheim-Feudenheim (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 59-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Umgehungsstraße bei Feudenheim. Ein 60-jähriger Mann war gegen 6.30 Uhr mit seinem Honda-Leichtkraftroller auf der Külsheimer Straße in Richtung Siebenbürger Straße unterwegs. An der Einmündung zur Überleitung von der Siebenbürger Straße zur L 597 (Sudetenstraße) wollte er nach links in Richtung Siebenbürger Straße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden 59-jährigen Motorradfahrers und stieß mit ihm zusammen. Dabei stürzte der 59-Jährige auf die Fahrbahn, sein Kawasaki-Kraftrad fiel auf ihn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen in Form von Knochenbrüchen am Bein und leichtere Verletzungen an der Schulter zu. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es ergaben sich lediglich geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell