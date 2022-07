Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: 34-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 34-jährigen Mann erlassen.

Der Tatverdächtige soll in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit einem weiteren Gast in einer Gaststätte in Eppelheim in Streit geraten sein. Gegen 01:50 Uhr soll der 34-Jährige seinem 29 Jahre alten Kontrahenten unvermittelt von hinten mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen und mit dem abgebrochenen Flaschenhals auf ihn eingestochen haben. Der schwerstverletzte Geschädigte soll daraufhin aus der Gaststätte geflüchtet sein, woraufhin der Tatverdächtige ihm gefolgt sein und ihn weiter traktiert haben soll. Erst als anwesende Gäste massiv verbal auf den 34-Jährigen einwirkten, soll dieser von seinem Opfer abgelassen haben und geflüchtet sein.

Der 29-jährige Geschädigte erlitt mehrere schwere Schnittwunden an Kopf, Arm und Körper und wurde umgehend in einem Krankenhaus behandelt. Lebensgefahr bestand nicht.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung des Polizeireviers Heidelberg-Mitte konnte der Tatverdächtige nur wenige Minuten später in der Nähe der Gaststätte widerstandslos festgenommen werden. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen.

Der 34-Jährige wurde Mittwochmittag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl und eröffnete diesen dem Beschuldigten. Dieser wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell