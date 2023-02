Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Kollision im Begegnungsverkehr

Autofahrer alkoholisiert

Gronau (ots)

Unfallort-Epe: Gronau, Amelandsweg;

Unfallzeit: 31.01.2023, 15.15 Uhr;

Alkoholgeruch stieg Polizisten am Dienstagnachmittag bei einer Unfallaufnahme in Gronau-Epe in die Nasen. Ein 50 Jahre alter Autofahrer war in Höhe der Brücke über die Bundesstraße 54 gegen 15.15 Uhr auf dem Amelandsweg in Richtung Alstätter Straße unterwegs, als er nach links zunächst gegen eine Leitplanke und dann in den Gegenverkehr fuhr. Ein entgegenkommender 49-jähriger Fahrer eines Kleintransporters konnte nicht mehr ausweichen. Die Fahrzeuge der Gronauer kollidierten. Ein Atemalkoholgerät schlug bei dem 50-Jährigen an: Das Display zeigte einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,5 Promille schließen ließ. Es folgte eine ärztliche Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Beide Fahrzeuge landeten nach der Kollision im Straßenbegleitgrün beziehungsweise im -graben. Der Sachschaden wird auf mindestens 26.000 Euro geschätzt. (db)

