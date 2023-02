POL-BOR: Einladung zur Jahrespressekonferenz "Kriminalitätsgeschehen 2022 im Kreis Borken"

Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, B70 / K19 (Kreuzung Antoniusheim) Unfallzeit: 31.01.2023, 19:15 Uhr Am Dienstagabend ist es in Vreden an der Kreuzung B70/K19 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei befuhr eine 52-jährige Frau aus Vreden mit ihrem Pkw die B70 aus Alstätte kommend in Richtung Vreden. Eine 20-jährige Frau aus Vreden befuhr mit ihrem Pkw die ...

mehr