POL-BI: Fuß unter Busreifen - Schüler leichtverletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne-

An der Bushaltestelle an der Waterboerstraße erlitt ein Schüler bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag, 02.12.2022, leichte Verletzungen.

Ein 12-jähriger Schüler beabsichtige gegen 15:25 Uhr an der Bushaltestelle an der Endhaltestelle der Stadtbahnlinie 1 durch die hintere Tür in einen Bus einzusteigen. Als die 48-jährige Fahrerin mit dem Bus an die Haltestelle heranfuhr, begannen die Kinder in der Menschenmenge in Richtung des Busses zu schieben. In dem Gedränge geriet der Fuß des 12-Jährigen auf die Fahrbahn und unter einen Hinterreifen. Rettungssanitäter versorgten den leichtverletzten Schüler am Unfallort.

