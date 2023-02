Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin kollidiert mit Auto

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße;

Unfallzeit: 18.02.2023, 09.20 Uhr;

Schwere Verletzungen hat am Samstagmorgen eine 31 Jahre alte Pedelecfahrerin in Bocholt erlitten. Die Bocholterin fuhr gegen 09.20 Uhr von der Karolinger Straße auf die Kaiser-Wilhelm-Straße, nachdem sie zuvor kurz angehalten hatte. Sie kollidierte mit dem Wagen eines 59-Jährigen. Der Bocholter war auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Dingden unterwegs. Obwohl er nach links ausgewichen ist, konnte der Autofahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Spezialklinikum nach Duisburg. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell