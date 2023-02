Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Widerstände gegen die Polizei in Hildesheim, Alfeld und Nordstemmen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Am vergangenen Wochenende hatte es die Polizei bei Einsätzen in Hildesheim, Alfeld und Nordstemmen mit drei renitenten Männern zu tun, die zum Teil massiven Widerstand gegen die Einsatzkräfte leisteten.

Hildesheim

In der Nacht zu Samstag, 25.02.2023, wurde die Polizei gegen 02:00 Uhr nach Streitigkeiten, in welche ein 33-jähriger aus dem Bereich Eutin involviert gewesen sei, in die Paul-Keller-Straße gerufen. Die Beamten trafen den alkoholisierten, aggressiven und unkooperativen Mann anschließend auf der Straße an, wo er im Beisein der Einsatzkräfte zunächst an eine Hauswand urinierte und anschließend die Angabe seiner Personalien verweigerte. Im weiteren Verlauf setzte und legte er sich auf die Motorhause eines geparkten Autos und wollte nicht wieder aufstehen. Bei dem Versuch, ihn von dem Fahrzeug zu ziehen, schlug er erst gegen den Arm einer Beamtin und sperrte sich anschließend vehement gegen diese Maßnahme, so dass er letztlich nur durch die Unterstützung mittlerweile hinzugekommener Beamter unter Kontrolle gebracht werden konnte. Dabei beleidigte er die Einsatzkräfte fortlaufend. Nachdem er auf die Wache verbracht wurde, bedrohte er einen Beamten mit dem Tod. Eine anschließende Blutprobenentnahme war nur möglich, indem der Mann von mehreren Polizisten festgehalten wurde. Als der 33-Jährige abschließend in eine Gewahrsamszelle verbracht wurde, wehrte er sich auch gegen diese Maßnahme.

Gegen den Mann wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

Alfeld

Ein 38-Jähriger Alfelder hielt in der Nacht zu Sonntag, 26.02.2023, mehrere Streifenbesatzungen aus Alfeld, Elze und Hildesheim in Atem. Gegen 02:30 Uhr wurde die Polizei in die Marienstraße gerufen. Dort soll der 38-Jährige zuvor einen 24-jährigen Anwohner beleidigt und eine Scheibe eines geparkten Autos mittels eines Golfschlägers zertrümmert haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Beschuldigte mittlerweile entfernt. An einer Mercedes A-Klasse stellten die Beamten eine eingeschlagene Heckscheibe fest. Der 38-Jährige selbst konnte, mit einem Golfschläger in der Hand, kurze Zeit später im Rahmen einer Fahndung im Brunnenweg gestellt werden. Als dem Mann Handschellen angelegt werden sollten, wehrte er sich massiv, indem er u.a. um sich trat. Anschließend wurde er in einen Streifenwagen gesetzt, wo er aber weiterrandalierte, so dass ein Gefangenentransporter aus Hildesheim hinzugerufen werden musste, der den Mann ins Polizeigewahrsam in die Schützenwiese verbrachte. Dieser Transport musste zwischenzeitlich unterbrochen werden, da der Mann erneut randalierte. Eine Weiterfahrt war nur möglich, indem der 38-Jährige im Fahrzeug fixiert wurde. Auf der Wache in Hildesheim wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und er verbrachte den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle. Während des gesamten Einsatzes wurden die Beamten von dem Beschuldigten durchgehend beleidigt. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nordstemmen

Zu einem weiteren Widerstand kam es am Sonntagmorgen gegen 09:50 Uhr in der Hauptstraße in Nordstemmen. Ein 31-Jähriger aus der Gemeinde Nordstemmen zeigte einer vorbeifahrenden Streifenbesatzung der Polizei Sarstedt zwei ausgestreckte Mittelfinger. Als anschließend seine Personalien festgestellt werden sollten, schlug der Mann in Richtung des Kopfes eines Beamten. Dieser konnte dem Schlag jedoch ausweichen und wurde lediglich im Gesicht gestreift. Als der 31-Jährige daraufhin zu Boden gebracht wurde, wehrte er sich massiv und versuchte, die Dienstwaffe eines Beamten aus dem Holster zu ziehen, was jedoch sofort unterbunden werden konnte. Mit Hilfe zwischenzeitlich eingetroffener Streifenwagen aus Elze und Hildesheim gelang es, den Mann unter Kontrolle zu bringen. Anschließend wurde er zur Wache nach Hildesheim gebracht. Auch hier zeigte er sich weiterhin aggressiv und versuchte, die Beamten zu schlagen. Nach einer Blutprobenentnahme wurde er bis zum Sonntagabend in einer Gewahrsamszelle untergebracht.

Auch gegen diesen Beschuldigten wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, die die zuvor beschriebenen Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115, der Polizei Alfeld unter der Nr. 05181/9116-0 und der Polizei Sarstedt unter der Nr. 05066/985-0 zu melden.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist ein Phänomen, das die Polizeiinspektion Hildesheim regelmäßig und wiederkehrend beschäftigt. Derartige Angriffe auf Beamtinnen und Beamte werden in keinem Fall geduldet und stets konsequent verfolgt!

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell