Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in Freden - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Freden (be) In der Zeit von Freitag, 24.02.2023 gg. 23:30 Uhr bis Samstag, 25.02.2023 gg. 01:30 Uhr kam es in der Maschstraße in Freden beim einem dort ansässigen Kfz-Betrieb erneut zu einem vollendeten Einbruchsdiebstahl. Erst drei Wochen zuvor wurde in die Räumlichkeiten des Betriebes eingebrochen. Erneut verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Kfz-Hallen. Wiederrum hatten es die Täter auf Katalysatoren abgesehen, von denen sie insgesamt sechs Stück mit einem Gesamtwert von ca. 2.400EUR entwendeten. Weiterhin wurden ca. 500EUR an Bargeld entwendet. Mutmaßlich verließen die Täter das Grundstück auf der Rückseite und flohen mit dem Diebesgut über die angrenzende Bahnlinie um es in einem vermutlich dort bereitgestellten Fahrzeug für den Abtransport zu verladen. Zeugen, die zur o.g. Tatzeit Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Alfeld (05181 - 91160) in Verbindung zu setzen.

